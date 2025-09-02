Commonwealth LNG reçoit le dernier permis d'exportation non soumis à l'accord de libre-échange pour son installation en Louisiane

L'entreprise énergétique Commonwealth LNG a déclaré mardi qu'elle avait reçu du ministère américain de l'énergie (DOE) l'autorisation finale d'exportation dans le cadre d'un accord de non-liberté pour son installation d'exportation en Louisiane.

Les États-Unis se sont efforcés de consolider leur position en tant que premier exportateur de gaz naturel liquéfié après avoir remplacé les précédents leaders de l'exportation de GNL, le Qatar et l'Australie.

En janvier, le président Donald Trump a levé la pause sur les nouveaux permis d'exportation de GNL, mise en place par l'administration précédente en 2024 pour un examen des critères d'intérêt public, peu de temps après son entrée en fonction.

Avec de nouveaux projets en cours de construction et d'autres qui devraient recevoir une approbation financière cette année, les États-Unis pourraient tripler leur capacité d'exportation d'ici 2030.

Commonwealth a été la première entreprise à obtenir une licence d'exportation de GNL après la suspension de l'ère Biden.

L'installation de la société située dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, est conçue pour produire 9,5 millions de tonnes de GNL par an. Avec l' autorisation du ministère de l'énergie et l'approbation de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie en main , Commonwealth prévoit de prendre une décision finale d'investissement au cours du quatrième trimestre de 2025, en vue d'une première production en 2029.

Les développeurs de GNL prennent généralement une décision finale d'investissement lorsqu'ils ont conclu suffisamment de contrats d'approvisionnement à long terme pour soutenir le financement de la construction.

Commonwealth a déjà conclu des accords d'achat contraignants à long terme avec les entreprises énergétiques mondiales Glencore GLEN.L , JERA et PETRONAS pour un total de 4 Mtpa de GNL.