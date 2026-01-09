Commonwealth LNG obtient l'approbation des États-Unis pour une durée de 20 ans pour les exportations hors ALE

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
par Sheila Dang Le directeur général d'Exxon Mobil, Darren Woods, a déclaré vendredi que la major pétrolière américaine pourrait être opérationnelle très rapidement au Venezuela et qu'elle était prête à étudier la possibilité d'un retour dans le pays. "Il est ...
par Jarrett Renshaw et Bo Erickson Le président américain Donald Trump a pressé vendredi les dirigeants de certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde à investir au Venezuela, évoquant le nécessité d'y consacrer 100 milliards de dollars afin d'accroître ...
Des diplomates américains sont vendredi au Venezuela, signe d'une volonté de rétablir les relations diplomatiques rompues depuis 2019, moins d'une semaine après la capture par des troupes américaines de Nicolas Maduro à Caracas. Le gouvernement de la présidente ...
Les élus démocrates de Minneapolis ont fustigé vendredi l'administration Trump après la mort d'une femme tuée par un agent fédéral de l'immigration, un événement qui provoque une vive émotion et des manifestations appelant au départ de ces policiers. Ce mouvement ...
