Commonwealth LNG obtient l'approbation des États-Unis pour une durée de 20 ans pour les exportations hors ALE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine Commonwealth LNG a reçu du ministère américain de l'énergie une autorisation de 20 ans pour exporter vers des pays non membres de l'ALE.