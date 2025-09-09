 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,33
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Commerzbank : vers un re-test du support des 32E ?
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:18

(Zonebourse.com) - Après un gain de +125% depuis le début de l'année, Commerzbank a éprouvé le besoin de consolider.
Une rupture à la baisse s'est matérialisée le 25 août sous les 36E : le titre s'achemine vers un re-test du support des 32E et en cas de rupture reviendrait s'appuyer sur les 30E, l'ex-zénith du 9 juillet.

Valeurs associées

COMMERZBANK
32,440 EUR XETRA -3,45%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank