Commerzbank : vers un re-test du support des 32E ?
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:18
Une rupture à la baisse s'est matérialisée le 25 août sous les 36E : le titre s'achemine vers un re-test du support des 32E et en cas de rupture reviendrait s'appuyer sur les 30E, l'ex-zénith du 9 juillet.
Valeurs associées
|32,440 EUR
|XETRA
|-3,45%
