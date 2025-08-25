Commerzbank : UniCredit ne lâche pas sa proie

(AOF) - UniCredit (+0,19% à 69,32 euros) continue de convertir sa position synthétique dans Commerzbank (-0,47% à 36,29 euros) en actions physiques, portant sa participation directe à environ 26%. La banque italienne renforce sa position de plus important actionnaire de sa concurrente allemande. UniCredit avait annoncé début juillet avoir exercé des instruments dérivés représentant environ 10% du capital de Commerzbank et détenir désormais environ 20% du capital et des droits de vote de l'établissement bancaire allemand.

" La position synthétique restante devrait être convertie en actions physiques en temps voulu, ce qui porterait notre participation totale avec droit de vote dans Commerzbank à environ 29 %", a ajouté aujourd'hui la banque italienne.

Bien que la banque italienne n'ait pas l'intention de demander à être représentée au conseil d'administration " pour le moment ", elle continuera " à suivre de près les progrès réalisés par Commerzbank dans le renforcement durable de ses activités et dans la création de valeur pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs ".

Unicredit a précisé que l'impact d'une participation de 29% sur son ratio de fonds propres durs a augmenté à 145 points de base contre 110 points de base auparavant. Elle a mis en cause la hausse du cours de l'action et la restructuration de la couverture à base de produits dérivés, de type " collar ", destinée réduire la volatilité future du résultat. Le retour sur investissement a en revanche été confirmé à environ 20 %.

Une porte-parole du ministère des Finances a confirmé auprès de Reuters que Berlin continuait de s'opposer aux menées d'Unicredit. Elle a ajouté que Berlin ne vendrait pas ses parts dans la banque allemande.