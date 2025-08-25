 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,58
-1,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Commerzbank : UniCredit ne lâche pas sa proie
information fournie par AOF 25/08/2025 à 16:13

(AOF) - UniCredit (+0,19% à 69,32 euros) continue de convertir sa position synthétique dans Commerzbank (-0,47% à 36,29 euros) en actions physiques, portant sa participation directe à environ 26%. La banque italienne renforce sa position de plus important actionnaire de sa concurrente allemande. UniCredit avait annoncé début juillet avoir exercé des instruments dérivés représentant environ 10% du capital de Commerzbank et détenir désormais environ 20% du capital et des droits de vote de l'établissement bancaire allemand.

" La position synthétique restante devrait être convertie en actions physiques en temps voulu, ce qui porterait notre participation totale avec droit de vote dans Commerzbank à environ 29 %", a ajouté aujourd'hui la banque italienne.

Bien que la banque italienne n'ait pas l'intention de demander à être représentée au conseil d'administration " pour le moment ", elle continuera " à suivre de près les progrès réalisés par Commerzbank dans le renforcement durable de ses activités et dans la création de valeur pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs ".

Unicredit a précisé que l'impact d'une participation de 29% sur son ratio de fonds propres durs a augmenté à 145 points de base contre 110 points de base auparavant. Elle a mis en cause la hausse du cours de l'action et la restructuration de la couverture à base de produits dérivés, de type " collar ", destinée réduire la volatilité future du résultat. Le retour sur investissement a en revanche été confirmé à environ 20 %.

Une porte-parole du ministère des Finances a confirmé auprès de Reuters que Berlin continuait de s'opposer aux menées d'Unicredit. Elle a ajouté que Berlin ne vendrait pas ses parts dans la banque allemande.

Valeurs associées

COMMERZBANK
36,200 EUR XETRA -0,71%
UNICREDIT
69,140 EUR MIL -0,07%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 16:13:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank