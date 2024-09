Commerzbank : UniCredit monte à environ 21% du capital

UniCredit " estime qu'il est possible de dégager une valeur substantielle au niveau de la Commerzbank, que ce soit de manière autonome ou au sein d'UniCredit, dans l'intérêt de l'Allemagne et de l'ensemble des parties prenantes de la banque ".

La banque italienne précise que la " majeure partie " de son exposition économique " a été couverte afin de lui donner toute la souplesse et les options de conserver sa participation, de vendre sa participation avec un plancher à la baisse, ou d'augmenter encore sa participation ". Avant d'ajouter : " cela dépendra des résultats de la discussion avec Commerzbank, son conseil d'administration et son conseil de surveillance, ainsi que ses parties prenantes en Allemagne ".

(AOF) - Conformément à sa déclaration du 11 septembre, UniCredit a indiqué avoir soumis le dossier réglementaire requis pour l'acquisition d'une participation dans Commerzbank supérieure à 10% et inférieure ou égale à 29,9%. Entre-temps, la banque italienne a conclu aujourd'hui des instruments financiers portant sur environ 11,5% des actions de la Commerzbank, " le règlement physique au titre des nouveaux instruments financiers ne pouvant intervenir qu'après l'obtention des approbations requises ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.