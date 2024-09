Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: UniCredit détient une participation de 9% information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - UniCredit annonce l'acquisition d'une participation de 9 % dans le capital de Commerzbank AG, dont 4,49 % via une offre accélérée auprès de l'Etat allemand.



UniCredit indique soutenir la direction de Commerzbank et s'engagera pour explorer des opportunités créatrices de valeur pour les deux banques.



UniCredit pourrait demander une autorisation réglementaire pour dépasser les 9,9% si nécessaire. La transaction impactera son ratio CET1 de 15 points de base sans affecter sa politique de distribution.





Valeurs associées COMMERZBANK 14,51 EUR XETRA +15,12%