Ces perspectives restent soumises à l'évolution future de charges liées à la Russie et aux prêts en devises de mBank (un groupe bancaire polonais dont Commerzbank est l'actionnaire principal). Les revenus nets d'intérêts sont quant à eux attendus en 7,7 et 7,9 milliards d'euros, en fonction notamment des taux d'intérêts.

Commerzbank : un bénéfice au premier trimestre au plus haut depuis 2011

