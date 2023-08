Commerzbank: résultat net accru de 20% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 09:35

(CercleFinance.com) - Commerzbank recule de 3% en début de séance à Francfort, malgré la publication au titre du deuxième trimestre 2023 d'un résultat net en hausse de 20% à 565 millions d'euros, ainsi que d'un résultat opérationnel en augmentation de 19% à 888 millions.



La banque allemande a vu ses coûts se tasser de 2% à 1,5 milliard d'euros, tandis que son chiffre d'affaires s'est accru de 9% à 2,6 milliards, 'grâce à une forte contribution des activités clients et à la dynamique due à la hausse des taux d'intérêt'.



Commerzbank relève sa prévision annuelle de revenus d'intérêts nets à 'au moins 7,8 milliards d'euros', et non plus d'environ sept milliards, et confirme tabler sur un bénéfice net en 2023 'bien au-dessus de celui de 2022 (1,4 milliard)'.



'Après un premier semestre solide et sur la base de nos attentes pour le second semestre, nous demanderons à la BCE et à l'Agence financière allemande l'approbation d'un nouveau programme de rachat d'actions', indique par ailleurs la CFO Bettina Orlopp.