Commerzbank ressent au deuxième trimestre le début de la baisse des taux

La deuxième banque allemande Commerzbank a fait état mercredi d'un bénéfice net trimestriel en repli de près de 5% sur un an, du fait d'un recul des revenus nets d'intérêts sur fond de baisse engagée des taux.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le bénéfice net part du groupe a atteint 538 millions d'euros à fin juin, contre 565 millions d'euros à trimestre comparable il y a un an et 747 millions d'euros lors du premier trimestre de 2024. C'est aussi moins bien que les 644 millions attendus par le consensus d'analystes sondés par Factset.

Commerzbank, en partie détenue par l'Etat après son sauvetage en 2008, a néanmoins réalisé son "meilleur premier semestre depuis 15 ans" avec un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros en hausse de 12% sur un an, et a confirmé ses objectifs annuels, selon un communiqué.

D'avril à juin, les produits ont augmenté dans l'ensemble de 1,5% sur un an, à 2,67 milliards d'euros, malgré un repli des produits nets d'intérêts de 2,4%, à 2,08 milliards d'euros, alors que la Banque centrale européenne a abaissé ses taux directeurs en juin pour la première fois depuis 5 ans, de 0,25 point de pourcentage.

La banque voit les produits nets d'intérêts toujours atteindre 8,1 milliards d'euros sur l'année, ce qui sera moins qu'en 2023 car la baisse des taux, dont la banque a profité ces deux dernières années, devrait se poursuivre sur la seconde partie de l'année 2024.

Les revenus de commissions ont de leur côté augmenté de 4,5% sur un an, à 879 millions d'euros.

"Les entreprises ont de plus en plus demandé des prêts pour investir et les clients privés se sont montrés plus actifs dans le domaine des valeurs mobilières", a commenté le président du directoire, Manfred Knof, dans un communiqué.

Les charges, en augmentation de près de 3% sur un an, comprennent pour 300 millions d'euros de nouveaux frais liés à un litige sur des prêts anciens en francs suisses chez sa filiale polonaise mBank.

La banque au logo jaune a par ailleurs décidé, vu sa bonne situation financière, de racheter ses propres actions. Une demande pour un plan de rachat pour 600 millions d'euros a été déposée auprès de la Banque centrale européenne et de l'Agence financière allemande. Les investisseurs espéraient une telle nouvelle.