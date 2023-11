Commerzbank relève ses objectifs 2023, veut forcer le cap d'ici 2027

La deuxième banque allemande Commerzbank a relevé mercredi ses objectifs pour 2023 après un troisième trimestre tiré par les taux d'intérêt élevés, et a présenté sa stratégie d'ici 2027 visant à "élargir sa base de bénéfices".

( AFP / DANIEL ROLAND )

De juillet à septembre, la banque affiche un bénéfice net de 684 millions d'euros, supérieur aux attentes d'analystes, selon un communiqué.

Elle vise désormais un solde de 2,2 milliards d'euros sur l'année, après 1,4 milliard en 2022.

Le chiffre d'affaires devrait, lui, grimper à 10,6 milliards d'euros, soit 1,1 milliard de plus que l'an passé, et les revenus nets d'intérêts représenter 8,1 milliards d’euros, soit 300 millions de mieux que prévu initialement et après 6,5 milliards d’euros en 2022.

"Le travail de transformation accompli ces dernières années porte de plus en plus ses fruits", a déclaré la directrice financière Bettina Orlopp dans un communiqué, alors que la banque, encore en partie détenue par l'Etat après son sauvetage en 2008, a confirmé l'an dernier son retour à la rentabilité.

Les produits d'intérêts nets ont grimpé sur le dernier trimestre de 34% sur un an, à 2,2 milliards d'euros, aidés par la hausse des taux de la Banque centrale européenne.

La banque au logo jaune peut en outre limiter ses provisions pour risques malgré le contexte économique faible et elle a poursuivi sa discipline sur les coûts.

Après neuf mois, le bénéfice net représente 1,83 milliard d'euros, soit davantage que "l'ensemble de l'année 2022", souligne Mme Orlopp.

La rentabilité nette rapportée aux capitaux propres devrait ainsi atteindre 7,5% cette année, soit un an plus tôt que prévu.

Ce ratio doit ensuite être porté à 11% d'ici 2027, avec un bénéfice net attendu alors à 3,4 milliards, selon une actualisation de la stratégie déclinée mercredi, qui met l'accent sur la banque numérique, la gestion d'actifs et le financement durable.

Pour y parvenir, la banque présidée par Manfred Knof veut ramener son coefficient de charges à 55%, contre 61% attendu pour l'année en cours.