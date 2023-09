Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: politique de distribution mise à jour information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - S'attendant à une rentabilité accrue de ses activités, et avec un ratio CET1 de 13,5% et un RoTE net de plus de 11% attendus d'ici 2027, Commerzbank a fait part jeudi soir d'une mise à jour de sa politique de rémunération du capital.



Pour 2022 à 2024, la banque allemande a l'intention de restituer trois milliards d'euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Pour atteindre cet objectif, le taux de distribution sera d'au moins 70% pour 2024.



Pour 2025 à 2027, Commerzbank vise un taux de distribution 'nettement supérieur à 50%, mais pas supérieur au résultat net après paiement du coupon AT1 et minoritaires', sous réserve de certaines conditions en termes de ratio CET1.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +9.58%