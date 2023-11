Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: perspectives relevées pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Revendiquant une bonne performance au troisième trimestre, Commerzbank relève ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2023, tablant désormais sur un bénéfice net d'environ 2,2 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de l'ordre de 10,6 milliards.



Pour le trimestre écoulé, la banque allemande publie un bénéfice net part du groupe multiplié par 3,5 à 684 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 46% à 2,75 milliards grâce en particulier à la poursuite de l'effet favorable des taux d'intérêt.



Dans une mise à jour de sa stratégie, Commerzbank estime que d'ici 2027, son bénéfice net devrait atteindre 3,4 milliards d'euros et son rendement des fonds propres tangibles (RoTE), plus de 11%, avec un coefficient d'exploitation amélioré à environ 55%.





