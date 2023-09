Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: nouveau chief risk officer début 2024 information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce que son conseil de surveillance a nommé Bernd Spalt en tant que futur chief risk officer et membre du directoire, avec effet au 1er janvier 2024, succédant à Marcus Chromik qui doit quitter le groupe bancaire allemand à la fin de cette année.



La nomination de Bernd Spalt reste soumise à l'approbation de l'autorité de régulation. Il possède de nombreuses années d'expérience dans la gestion des risques, et a également occupé, de 2020 à 2022, le poste de CEO d'Erste Group Bank.





