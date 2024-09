Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: le titre monte après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de plus de 2%. Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 17,3 euros sur Commerzbank, disant son approche positive confortée par le regain notable d'attrait spéculatif autour du dossier après la montée au capital par Unicredit.



Selon lui, la poursuite attendue du redressement des performances opérationnelles, couplée à une situation bilancielle dorénavant plus solide/crédible, suggère une amélioration significative du retour à l'actionnaire encore insuffisamment valorisée.





Valeurs associées COMMERZBANK 15,17 EUR XETRA +2,57%