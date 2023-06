Commerzbank : " le peso mexicain s'apprécie grâce à des taux d'intérêt attractifs "

Sur le marché des changes, vers 16h, le peso progresse de 0,38% à 0,0586 dollar.

" Par conséquent, nous ne nous attendons pas à ce que le peso se déprécie de manière significative par rapport au dollar américain, d'autant plus que nous prévoyons que la Réserve fédérale réduira également ses taux d'intérêt l'année prochaine ", précise t-elle.

Banxico ne s'attend pas à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 3% avant la fin de l'année 2024. " Si l'inflation baisse comme prévu, nous pensons qu'il sera possible de réduire les taux vers la fin de l'année ou au début de 2024. Toutefois, la banque centrale continue de mettre l'accent sur les risques de hausse de l'inflation, c'est pourquoi nous nous attendons à ce qu'elle maintienne un taux d'intérêt réel attractif même après le début des réductions de taux ", explique Esther Reichelt.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.