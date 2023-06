Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: lancement d'un programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - La banque allemande Commerzbank a annoncé mardi le lancement d'un programme de rachats d'actions pour un montant qui pourrait atteindre 122 millions d'euros.



Dans un avis financier, Commerzbank précise que ces opérations interviendront sur le système Xetra de la Bourse de Francfort à partir de demain, et jusqu'au 31 juillet au plus tard, avec l'objectif de réduire son capital.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank cédait 1,2% suite à cette annonce.





