Commerzbank: la participation directe d'UniCredit atteint 26%
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 17:44
En tenant compte des instruments lui restant à convertir, la participation indirecte du groupe bancaire italien dans son homologue allemand avoisine 29%.
Bien qu'UniCredit indique ne pas avoir l'intention, pour l'instant, de demander un siège au sein du conseil d'administration, le géant financier transalpin assure qu'il continuera de suivre de près les progrès réalisés par Commerzbank dans le renforcement de son activité et dans son mécanisme de création de valeur.
'A ce jour, notre investissement a dépassé nos objectifs, en générant ainsi une valeur significative pour les actionnaires d'UniCredit', souligne-t-il dans un communiqué.
Le titre Commerzbank affiche une hausse de 130% depuis le début de l'année.
'Nous espérons que cette dynamique positive se poursuivra', déclare UniCredit.
Valeurs associées
|36,180 EUR
|XETRA
|-0,77%
A lire aussi
-
Un Salvadorien, symbole de la politique migratoire répressive de Trump, va être expulsé vers l'Ouganda
Un Salvadorien devenu un symbole de la politique migratoire répressive de Donald Trump va être expulsé vers l'Ouganda, après avoir été placé en détention lundi par les autorités américaines. Kilmar Abrego Garcia, expulsé à tort en mars vers le Salvador puis ramené ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Spie annonce l'acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V. Spie renforce ainsi son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l'air, des pompes ... Lire la suite
-
Un Salvadorien, devenu un symbole de la politique migratoire de Donald Trump, prend la parole devant une foule de soutiens rassemblés devant les services de l'immigration de Baltimore, avant de pénétrer dans le bâtiment. Il a été expulsé à tort puis ramené aux ... Lire la suite
-
Les radios ont fait leur rentrée lundi avec une fausse note à Radio France: des antennes sont perturbées par une grève qui a touché en particulier France Inter, station la plus écoutée du pays, et pourrait se poursuivre. Sur cette dernière, la matinale présentée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer