Commerzbank: la directrice financière nommée CEO

(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce que son conseil de surveillance a nommé la directrice financière Bettina Orlopp en tant que nouvelle directrice générale (CEO), avec effet dans un avenir proche, pour succéder à Manfred Knof.



En outre, le conseil a décidé de nommer Michael Kotzbauer, membre du directoire en charge de la clientèle entreprises, comme directeur général adjoint. Tous deux recevront un contrat de cinq ans, lorsqu'ils entreront en fonction.



Concernant le poste de directeur financier, le conseil de surveillance a entamé une recherche structurée. Au cours de la période de transition qui suivra la passation de pouvoir, Bettina Orlopp assumera les deux fonctions.





