Commerzbank: Jens Weidmann élu président du conseil information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Commerzbank fait part de l'élection de Jens Weidmann, l'ancien président de la banque centrale allemande (Bundesbank), pour succéder à Helmut Gottschalk comme nouveau président de son conseil de surveillance.



Cette élection, à l'unanimité des membres du conseil de surveillance, est intervenue à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui ont élu Jens Weidmann comme membre du conseil à une large majorité.



L'AG a aussi approuvé un dividende de 20 centimes par action pour 2022, reprenant ainsi une distribution interrompue depuis quatre ans. En outre, Commerzbank prévoit un programme de rachat d'actions de 122 millions d'euros dans un avenir proche.





