Commerzbank : fin du funiculaire haussier de +40% information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:54









(CercleFinance.com) - Commerzbank plafonne sous 28,8E et retombe vers 27,9E : cela pourrait mettre fin au funiculaire haussier de +40% inauguré le 4 avril, sous les 20E mais le signal baissier serait validé par la cassure du support oblique moyen terme qui gravite vers 27,3E et se confond presque avec la MM20 qui gravite vers 27,1E.

Le support suivant se situerait vers 25,3E (niveau proche de la MM50).





Valeurs associées COMMERZBANK 27,800 EUR XETRA -2,97%