Commerzbank exprime à nouveau ses inquiétudes concernant l'offre publique d'achat d'UniCredit

Le logo de la Commerzbank dans une succursale à Cologne
Commerzbank a déclaré mercredi avoir formulé de nouvelles inquiétudes concernant un "comportement d’apport inhabituel persistant" dans le cadre de l’offre de UniCredit.
"Selon Commerzbank, les informations communiquées par UniCredit restent insuffisantes en matière de transparence et ne peuvent être considérées comme une preuve d’un soutien indépendant des actionnaires à l’offre", précise Commerzbank dans un communiqué.
UniCredit a déclaré mardi que le taux d'acceptation du marché à son offre de rachat sur Commerzbank avait atteint 10,9%.
(Reportage Thomas Seythal, version française Elena Smirnova)
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