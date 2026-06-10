Commerzbank exprime à nouveau ses inquiétudes concernant l'offre publique d'achat d'UniCredit

Le logo de la Commerzbank dans une succursale à Cologne

Commerzbank a ​déclaré mercredi avoir formulé de nouvelles inquiétudes ​concernant un "comportement d’apport inhabituel ​persistant" dans ⁠le cadre de ‌l’offre de UniCredit.

"Selon Commerzbank, les informations ​communiquées ‌par UniCredit restent ⁠insuffisantes en matière de transparence et ne ⁠peuvent ‌être considérées comme ⁠une preuve ‌d’un soutien indépendant ⁠des actionnaires à l’offre", ⁠précise ‌Commerzbank dans un ​communiqué.

UniCredit ‌a déclaré mardi que le taux ​d'acceptation du marché à ⁠son offre de rachat sur Commerzbank avait atteint 10,9%.

(Reportage Thomas Seythal, version française Elena ​Smirnova)