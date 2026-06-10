Commerzbank exprime à nouveau ses inquiétudes concernant l'offre publique d'achat d'UniCredit

Commerzbank CBKG.DE a déclaré mercredi avoir formulé de nouvelles inquiétudes concernant un "comportement d’apport inhabituel persistant" dans le cadre de l’offre de UniCredit CRDI.MI .

"Selon Commerzbank, les informations communiquées par UniCredit restent insuffisantes en matière de transparence et ne peuvent être considérées comme une preuve d’un soutien indépendant des actionnaires à l’offre", précise Commerzbank dans un communiqué.

UniCredit a déclaré mardi que le taux d'acceptation du marché à son offre de rachat sur Commerzbank avait atteint 10,9%.

(Reportage Thomas Seythal, version française Elena Smirnova)