Commerzbank exprime à nouveau ses inquiétudes concernant l'offre publique d'achat d'UniCredit

Commerzbank CBKG.DE a déclaré mercredi avoir formulé de nouvelles inquiétudes concernant un "comportement d’apport inhabituel persistant" dans le cadre de l’offre de UniCredit CRDI.MI .
"Selon Commerzbank, les informations communiquées par UniCredit restent insuffisantes en matière de transparence et ne peuvent être considérées comme une preuve d’un soutien indépendant des actionnaires à l’offre", précise Commerzbank dans un communiqué.
UniCredit a déclaré mardi que le taux d'acceptation du marché à son offre de rachat sur Commerzbank avait atteint 10,9%.
(Reportage Thomas Seythal, version française Elena Smirnova)
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