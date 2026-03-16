Commerzbank entouré, l'OPE d'UniCredit ravive l'intérêt spéculatif
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 11:56
UniCredit a annoncé lundi matin le lancement prochain d'une OPE volontaire sur Commerzbank, dans le but de franchir le seuil de 30% prévu par la réglementation allemande et de faciliter un dialogue "constructif" avec Commerzbank et ses parties prenantes dans les prochaines semaines.
Pour rappel, il détient actuellement environ 26% du capital de Commerzbank, auxquels s'ajoutent près de 4% via des total return swaps . Le ratio d'échange sera fixé par l'autorité allemande BaFin sur la base des VWAP (prix moyen pondéré par les volumes) sur trois mois des deux titres.
Selon les estimations du groupe italien, il devrait s'établir à 0,485 action UniCredit pour une action Commerzbank, valorisant cette dernière à 30,8 EUR par action, soit une prime d'environ 4% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier.
L'offre devrait être officiellement lancée début mai pour une période de quatre semaines. Une AG extraordinaire sera convoquée le même mois chez UniCredit afin d'autoriser l'augmentation de capital nécessaire. Sous réserve des autorisations réglementaires, le règlement est attendu au 1er semestre 2027.
UniCredit souligne que l'opération n'affectera ni sa politique de dividende ni son programme de rachat d'actions de 4,75 MdsEUR prévu pour 2025, et estime que l'impact sur son capital restera négligeable en l'absence de prise de contrôle.
Une relance de l'intérêt spéculatif sur le dossier
"UCG a décidé de lancer son offre publique d'échange volontaire afin de lever le seuil réglementaire de 30% et de pouvoir continuer à accroître sa participation progressivement", réagissait AlphaValue ce matin.
Ce dernier s'attendait à ce que l'action Commerzbank réagisse positivement à la reprise des spéculations autour d'une offre (le titre grimpant effectivement de près de 6%), mais à ce que le titre UniCredit se montre plus terne (et en effet, il s'inscrit en repli de plus de 1% à Milan).
L'intérêt spéculatif sur le dossier Commerzbank se trouve donc ravivé, alors qu'à l'issue d'un roadshow organisé il y a une semaine avec des dirigeants de Commerzbank, Oddo BHF notait un silence de leur part à ce sujet.
"Comme tout au long de 2025, le groupe n'apporte pas d'éléments supplémentaires sur l'investissement stratégique d'UniCredit et il n'a quasiment pas eu de mention ou de question sur le sujet lors de la conference call ", rapportait ainsi l'analyste.
"De notre compréhension, le message reste globalement le même alors que le CEO d'UniCredit s'est lui-même montré moins "locace" sur le sujet lors de la présentation des résultats 2025 et de la 2e phase de la stratégie à moyen terme", poursuit-il, avec une opinion "surperformance" réitérée sur Commerzbank.
Plus largement, cette OPE relance le serpent de mer des fusions bancaires transfrontalières en Europe. Tous les pays de l'UE estiment que c'est plutôt une bonne chose, mais aucun ne souhaite qu'une de ses banques tienne le rôle d'entité absorbée.
Autant dire que cela complique la consolidation sectorielle. La présence d'UniCredit au capital de Commerzbank a déjà donné lieu à des passes d'armes entre l'Italie et l'Allemagne. Cette OPE ne manquera pas de raviver le débat.
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