Commerzbank : enfonce brutalement le support des 33E
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 17:36

Commerzbank enfonce brutalement le support des 33E des 3 décembre 19/21 janvier et 5/6 février, un niveau qui coïncidait avec la MM100.
Après une succession d'échecs sous 36,5E, le titre valide un potentiel de repli mécanique de -3,5E, soit une prochaine cible à 29,5E, soit un retracement du plancher d'ouverture du 20 octobre 2025.

COMMERZBANK
32,160 EUR XETRA -5,66%
