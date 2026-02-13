Commerzbank : enfonce brutalement le support des 33E
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 17:36
Après une succession d'échecs sous 36,5E, le titre valide un potentiel de repli mécanique de -3,5E, soit une prochaine cible à 29,5E, soit un retracement du plancher d'ouverture du 20 octobre 2025.
Valeurs associées
|32,160 EUR
|XETRA
|-5,66%
A lire aussi
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé vendredi à "réparer" et "raviver" la confiance transatlantique mise à mal par le président américain Donald Trump, lors de l'ouverture de la Conférence de Munich sur la sécurité qui réunit plus de 60 chefs d'Etat et ... Lire la suite
-
par Giancarlo Navach Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté vendredi l'appel de l'Ukrainien Vladislav Heraskevytch qui demandait sa réintégration après avoir été disqualifié de l'épreuve de skeleton des Jeux olympiques de Milan-Cortina parce qu'il refusait ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) ayant particulièrement affecté le secteur bancaire, après une semaine également marquée par une avalanche de résultats d'entreprises. ... Lire la suite
-
L'Opep+ envisage une reprise des hausses de production de pétrole à partir d’avril, ont indiqué trois sources au sein de l'organisation, qui se prépare à une demande estivale record sur fond de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui soutiennent les prix. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer