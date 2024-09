Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: départ du CEO par intérim lundi prochain information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce qu'en accord avec son conseil de surveillance, son CEO Manfred Knof quittera le groupe le 30 septembre, après avoir indiqué au début de ce mois, qu'il ne briguait pas un second mandat.



Manfred Knof a rejoint Commerzbank début 2021 en tant que CEO, après avoir occupé des postes chez Dresdner Bank, Allianz et Deutsche Bank, entre autres. Il s'est concentré sur le modèle d'affaires de la banque au cours des dernières années.



Pour rappel, le conseil de surveillance a désigné mardi soir Bettina Orlopp pour lui succéder comme CEO. Elle conservera parallèlement ses fonctions de directrice financière de façon transitoire, jusqu'à la nomination d'un successeur à ce poste.





Valeurs associées COMMERZBANK 15,22 EUR XETRA +0,33%