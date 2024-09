Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: dans le vert sur un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - Commerzbank gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation chez Barclays de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 12 à 16 euros.



Après l'acquisition par UniCredit d'une participation de 9% au capital la semaine dernière, le broker explique avoir révisé sa perception du groupe bancaire allemand, et conclure que 'les risques à la hausse et à la baisse sont désormais plus équilibrés'.





Valeurs associées COMMERZBANK 15,76 EUR XETRA +1,45%