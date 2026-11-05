Commerzbank dans le rouge malgré des bénéfices records sur neuf mois

Commerzbank recule de 2,2% à 39 EUR à Francfort, la publication de bénéfices records au titre des neuf premiers mois de l'année étant contrebalancée par la faiblesse de ses revenus nets d'intérêts sur la période, ce qui amène d'ailleurs le groupe à réduire légèrement son objectif annuel en la matière.

Commerzbank publie un résultat net en croissance de 41%, à un niveau record de 2,67 MdsEUR, au titre des neuf premiers mois de 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel en hausse de 17%, à 4,04 MdsEUR, soutenu par une amélioration de son ratio coûts/revenus (contributions obligatoires comprises), à 52,8%, contre 56,2% un an auparavant.

"Avec des revenus nettement plus élevés et des coûts stables, nous avons porté notre RoTE net à 12%", souligne le directeur financier (CFO), Carsten Schmitt. "Cela reflète le succès de notre stratégie de croissance combiné à une forte discipline des coûts. Nous continuerons sur cette voie."

Les revenus de la banque allemande ont augmenté de 7,6%, à 9,72 MdsEUR sur les neuf premiers mois de 2026, soutenus par une progression des revenus nets de commissions de 8,3%, à 3,25 MdsEUR, tandis que les revenus nets d'intérêts n'ont que légèrement augmenté ( 0,7%), à 6,22 MdsEUR.

Sur la base de ces résultats, Commerzbank confirme ses objectifs de résultat net d'au moins 3,4 MdsEUR et de revenus annuels d'environ 13,2 MdsEUR pour 2026, mais abaisse sa prévision de revenus nets d'intérêts à environ 8,5 MdsEUR, contre 8,6 MdsEUR auparavant.