Commerzbank : confirmation des objectifs et 600 millions de rachats d'actions

(AOF) - L'action Commerzbank (+5,20% à 15,07 euros) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice Dax40 après la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Le bénéfice net a reculé de 4,8% à 538 millions d'euros pour ressortir en ligne avec les attentes. Il a en revanche augmenté de 12,2% à 1,285 milliard d'euros sur le semestre, soit sa meilleure performance depuis 15 ans. Au deuxième trimestre, le profit opérationnel a également dépassé le consensus, même s'il a reculé de 2% à 870 millions d'euros.

Commerzbank a dévoilé un coût du risque de 199 millions d'euros contre 208 millions d'euros, un an auparavant. Le marché s'attendait cependant à ce qu'il soit encore moins élevé à 161 millions d'euros.

Les revenus ont augmenté de 1,5% à 2,67 milliards d'euros grâce à des revenus d'intérêts en repli de 2,4% à 2,08 milliards d'euros.

Dans le même temps, ses coûts ont augmenté de 2,9% à 1,52 milliard d'euros. Le coefficient d'exploitation a augmenté pour atteindre 59,9% au deuxième trimestre, en ligne avec l'objectif d'environ 60% pour l'ensemble de l'année 2024.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est renforcé de 40 points de base sur le trimestre à 14,80% et il est attendu à plus de 14% cette année.

Commerzbank a maintenu ses perspectives pour l'exercice 2024. L'objectif de la banque est de réaliser un bénéfice net supérieur à celui de l'année précédente, ce qui est toutefois soumis à l'évolution future des charges de crédits en francs suisses de la mBank. Elle prévoit 8,1 milliards d'euros de revenus d'intérêts, mais elle pourrait surprendre favorablement. Elle a aussi réaffirmé son objectif d'un taux de distribution d'au moins 70 % pour 2024.

Sur la base des résultats semestriels, la banque a demandé à la BCE et à l'Agence des finances allemandes de procéder à un nouveau rachat d'actions, avec une première tranche d'un montant total de 600 millions d'euros. La banque prévoit de demander une deuxième tranche sur la base des résultats du troisième trimestre.

