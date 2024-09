Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: confiant pour ses perspectives 2027 information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Commerzbank gagne plus de 2% à Francfort, alors que son directoire a indiqué s'attendre à ce que son rendement des fonds propres tangibles (RoTE) augmente à plus de 12% d'ici 2027, un niveau plus élevé que prévu initialement.



La banque allemande s'attend aussi à ce que son bénéfice net augmente considérablement pour atteindre plus de trois milliards d'euros en 2027, permettant ainsi une accélération et une croissance significative de son retour de capital aux actionnaires.



Commerzbank vise ainsi des taux de distribution supérieurs à 90% pour les années 2025 à 2027, mais pas supérieurs au résultat net après déduction des paiements de coupons AT1. Cette mesure sera soumise à l'approbation de la BCE et de l'Agence financière allemande.





Valeurs associées COMMERZBANK 15,93 EUR XETRA +4,15%