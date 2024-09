Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: Berlin freine la récente vague de spéculation information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le gouvernement allemand a fait retomber vendredi les spéculations entourant une éventuel rachat de Commerzbank par UniCredit en affirmant sa volonté de ne pas céder davantage de parts.



Dans un bref communiqué, l'Agence allemande des finances (Deutsche Finanzagentur) assure ne pas envisager de vendre de nouvelles actions supplémentaires après ses récentes cessions de titres des 10 et 11 septembre derniers.



'Commerzbank est un établissement stable et rentable', souligne l'agence. 'La stratégie de la banque est orientée vers l'indépendance', ajoute l'organisme.



'Le gouvernement fédéral l'accompagnera jusqu'à nouvel ordre en maintenant sa participation', est-il par ailleurs indiqué dans le communiqué.



Vers 11h45, l'action Commerzbank cédait plus de 2% lundi la Bourse de Francfort, accusant la plus forte baisse de l'indice DAX.



Portée par la cession d'un bloc de 9% par l'Etat allemand immédiatement repris par le géant bancaire italien UniCredit, le titre avait flambé de 25% ces dix derniers jours, cette opération ayant déclenché une vague de spéculations sur une possible OPA.



Les analystes de RBC évaluent toujours à 50% la probabilité d'une offre d'UniCredit, mais estiment que la transaction pourrait prendre plus de temps que prévu avant de se matérialiser.



'Cela ne devrait pas empêcher UniCredit d'approcher Commerzbank en vue d'un rapprochement, mais les derniers propos de son directeur général laissent penser qu'UniCredit est en en mesure de patienter avant d'accroître ou de réduire sa participation', indique le courtier canadien.



'Au vu du communiqué de l'Agence allemande des finances, nous ne pensons pas qu'UniCredit lancera immédiatement une offre', ajoute-t-il.



'Cela ne signifie pas qu'une offre doive être écartée, mais toute opération devrait davantage tarder avant de se finaliser', conclut-il.





Valeurs associées COMMERZBANK 15,75 EUR XETRA +0,48%