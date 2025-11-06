information fournie par Boursorama avec AFP • 06/11/2025 à 08:19

Commerzbank : bénéfice net en recul au 3e trimestre mais objectifs annuels améliorés

( AFP / DANIEL ROLAND )

Commerzbank, menacée par un possible rachat par UniCredit, a annoncé jeudi un bénéfice net de 591 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 8% sur un an, tout en améliorant à la marge ses objectifs annuels.

Les analystes de Factset prévoyaient en moyenne un bénéfice net part du groupe de 634 millions d'euros de juillet à septembre.

Avant impôt et intérêts minoritaires, le résultat s'élève à 1,05 milliard d'euros, en hausse de 16% sur un an.

La deuxième banque privée allemande a vu ses produits progresser de 7 % sur un an, à 2,94 milliards d'euros, portée par la hausse des commissions et une demande de crédits d'entreprises soutenue, qui a compensé la baisse des taux, selon un communiqué.

La réduction des provisions liées aux prêts en devises étrangères chez sa filiale polonaise mBank a également contribué positivement.

Sur neuf mois, la Commerzbank affiche un résultat net de 1,89 milliard d'euros, en repli de 2 % sur un an.

Ce solde ressort en hausse une fois corrigé des 553 millions d'euros de charges de restructuration liées à un plan de réduction de 3 900 postes en cours, visant plus de 10 % des effectifs.

"Le niveau de rentabilité que nous avons atteint constitue désormais la base de notre croissance future", s'est félicitée la présidente du directoire, Bettina Orlopp, dans un communiqué.

De quoi réjouir sa rivale italienne UniCredit, principal actionnaire avec 26,04 % du capital, devant l'Etat allemand (12 %).

Avec la possibilité de porter sa participation à 29%, la banque milanaise alimente les spéculations d'un rachat, jugé hostile par la direction de la banque et que Berlin voudrait éviter.

Commerzbank a par ailleurs confirmé viser un résultat net annuel d'environ 2,9 milliards d'euros avant et 2,5 milliards après charges de restructuration.

Dans ce cadre, les produits nets d'intérêts annuels sont désormais attendus à 8,2 milliards d'euros, contre 8,0 milliards précédemment.

La provision pour risque de crédit devrait quant à elle afficher un niveau "inférieur" à 850 millions d'euros sur l'année, contre "environ" ce niveau visé auparavant.

La banque se montre enfin "très optimiste" pour l'année 2026, grâce à un "résultat d'intérêts nets plus élevé" et un "environnement macroéconomique favorable", selon le communiqué.