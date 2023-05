Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: bénéfice net doublé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Commerzbank publie un bénéfice net presque doublé (+95%) à 580 millions d'euros et un résultat d'exploitation augmenté d'environ 60% à 875 millions, au titre du premier trimestre 2023, pour des revenus qui se sont tassés de 4,5% à 2,67 milliards.



Ce recul reflète des provisions pour risques juridiques liés aux hypothèques en francs suisses et la suppression des conditions spéciales du programme TLTRO de la BCE. Corrigé des éléments exceptionnels et des charges de la Pologne, les revenus ont progressé légèrement.



Outre un bond de près de 39% de ses revenus nets d'intérêts, la banque allemande a profité d'une diminution de 3,4% de ses dépenses totales, à 1,72 milliard, ainsi que d'un résultat du risque faible à -68 millions.



Confiante dans la poursuite de son développement positif en 2023 dans un environnement difficile, Commerzbank confirme ses objectifs annuels, visant ainsi notamment un bénéfice net 'bien supérieur' à celui de l'année 2022.





