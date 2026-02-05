 Aller au contenu principal
Commerzbank attend une poursuite du statu quo de la BCE
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 16:26

Revenant sur la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, qui a débouché sans surprise sur un statu quo, Commerzbank affirme "ne pas prévoir non plus de mouvements supplémentaires des taux directeurs pour le reste de l'année".

Comme largement anticipé, le conseil a décidé ce jour de laisser inchangés ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal, à respectivement 2,00%, 2,15% et 2,40%.

"Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a de facto indiqué que les taux d'intérêt clés resteraient inchangés", note Commerzbank qui attend une poursuite de ce statu quo sur le reste de 2025.

"Cependant, en ce qui concerne la répartition des risques autour de ce scénario principal, une nouvelle baisse des taux est plus probable qu'une hausse", juge néanmoins la banque allemande, pointant des risques sur l'inflation "actuellement orientés à la baisse".

Pour rappel, l'inflation annuelle de la zone euro est en effet ressortie hier à 1,7% en estimation rapide pour janvier 2026, en baisse par rapport à 2% en décembre, et bien en dessous de la cible à moyen terme de la BCE, elle aussi de 2%.

Banques centrales
