Commerzbank achève son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 12:00
Entamé le 25 septembre dernier, ce programme lui a permis de racheter un total de 30 972 690 de ses propres actions à un prix moyen d'environ 32,28 EUR par action, un nombre de titres qui correspond à 2,75% de son capital.
"L'achèvement de ces rachats souligne la force de notre stratégie "Momentum" et constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de notre rendement du capital pour l'exercice 2025", commente sa CEO Bettina Orlopp.
"En raison de l'augmentation de la rentabilité de notre modèle d'affaires fort et orienté client, nous prévoyons de redistribuer 100% du résultat net avant de dépenses de restructuration et après déduction des paiements de coupon AT 1", rappelle-t-elle.
"Notre politique claire et attrayante de rendement du capital sera maintenue de manière fiable dans les années à venir", indique quant à lui le CFO Carsten Schmitt. "Notre objectif reste de créer de la valeur de manière durable pour nos actionnaires".
Valeurs associées
|34,9200 EUR
|XETRA
|-0,37%
