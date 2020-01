Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerce-Londres va user de menaces de surtaxes dans ses négociations-presse Reuters • 25/01/2020 à 01:58









25 janvier (Reuters) - Boris Johnson envisage de recourir à la menace de droits de douane élevés dans les négociations commerciales avec l'Union européenne, les Etats-Unis et d'autres pays, afin de faire pression sur ceux-ci pour qu'ils concluent des accords avec la Grande-Bretagne, rapporte samedi The Times. D'après le journal, le dirigeant britannique a discuté avec ses ministres cette semaine de la possibilité d'utiliser les taxes douanières comme "levier" destiné à accélérer les négociations commerciales. Sont notamment envisagés, indique The Times, des droits de douane de 30% sur certains fromages importés de France et de 10% sur les automobiles en provenance d'Allemagne. (Aishwarya Nair à Bangalore; version française Jean Terzian)

