Commerce-Londres ne compte plus boucler un accord avec les USA cette année-FT

LONDRES, 22 juillet (Reuters) - Le gouvernement britannique a abandonné tout espoir de conclure un accord de libre-échange avec les Etats-Unis avant la présidentielle américaine de novembre, rapporte mercredi le Financial Times. Londres impute le peu de progrès dans les discussions à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. "Est-ce que ça va arriver cette année ? Tout simplement non", a déclaré un responsable cité par le quotidien. "Nous ne voulons pas qu'on nous force la main", a renchéri un autre responsable. La ministre du Commerce Liz Truss a déclaré le mois dernier que la Grande-Bretagne n'avait pas de date limite pour sceller un accord avec les Etats-Unis, en critiquant l'attitude de l'administration de Donald Trump, encline à défendre haut et fort le libre-échange tout en restreignant de fait l'accès des importations. (Guy Faulconbridge, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

