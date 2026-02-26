COMMENTAIRE-US récapitulation : L'EUR/USD glisse alors que le dollar est recherché comme valeur refuge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - Le dollar s'est largement apprécié jeudi, soutenu par un climat d'aversion au risque découlant des négociations sur le nucléaire iranien , par la faiblesse des actions technologiques après les résultats de Nvidia et par les inquiétudes suscitées par une désentente entre Anthropic et le Pentagone. En outre, le Trésor américain a averti qu'il pourrait couper MBaer Merchant Bank AG du système financier américain, déclarant que la banque suisse avait aidé des acteurs illicites. Le brut WTI a abandonné ses gains dans l'après-midi à New York après que le ministre des affaires étrangères d'Oman a fait état de progrès significatifs dans les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Une hausse modeste des demandes hebdomadaires d'allocations chômage a suggéré que le marché du travail américain restait dans un état de faibles embauches et de faibles licenciements. La BCE a réduit ses avoirs en dollars au début de l'année dernière, réduisant la part de la monnaie américaine dans ses réserves de change dans le cadre d'un rééquilibrage de routine du portefeuille.

L'indice du dollar continue de se consolider au niveau de sa moyenne mobile de 55 jours, proche de 98,00.

La paire EUR/USD a glissé vers sa moyenne mobile de 55 jours à 1,1773 et le retracement de Fibonacci de 61,8 % de la hausse de 1,1572 à 1,2084, avec des indices RSI en baisse et un marteau inversé quotidien renforçant le ton baissier.

La paire AUD/USD a reculé suite à l'affaiblissement des métaux et des actions et au renforcement du dollar, formant un marteau inversé quotidien avec une divergence RSI, alors que les signaux mensuels ne suggèrent toujours que des replis limités. GBP/USD a chuté vers sa moyenne mobile de 200 jours à 1,3447, la livre ayant sous-performé les autres devises du G10 alors que le ton du risque s'est adouci, l'incertitude politique au Royaume-Uni dans le contexte d'un vote local et une trajectoire moins restrictive de la Banque d'Angleterre ayant pesé sur la balance.

La paire USD/JPY s'est maintenue avant l'IPC de Tokyo vendredi, la demande de valeur refuge et les flux de fin de mois ayant soutenu le dollar, le maintenant au-dessus du support de 155,60 et d'un croisement haussier des moyennes mobiles de 21 et 100 jours près de 155.

Les rendements du Trésor ont baissé d'environ 2 points de base sur l'ensemble de la courbe, laissant la courbe 2s-10s inchangée à +57,9bp.

Le S&P 500 a baissé de 0,82%.

L'or a légèrement augmenté, tandis que l'argent a chuté de 2,2 % et le cuivre de 0,66 %

Vers la clôture: EUR/USD -0,23%, USD/JPY -0,01%, GBP/USD -0,65%, AUD/USD -0,36%, DXY +0,22%, EUR/JPY -0,18%, GBP/JPY -0,67%, AUD/JPY -0,36%.

Pour plus d'informations, cliquez sur FXBUZ