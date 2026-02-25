COMMENTAIRE-US récapitulation : L'EUR/USD augmente alors que le dollar perd son attrait de valeur refuge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - Le dollar a chuté mercredi, glissant à nouveau au cours de la session de New York, alors que la demande de refuge s'est affaiblie dans un contexte de hausse des valeurs technologiques avant les résultats de Nvidia et de baisse des prix du pétrole. Le pétrole a chuté après des rapports selon lesquels l'OPEP+ envisage une augmentation de la production en avril, compensant en partie les inquiétudes concernant l'approvisionnement de l'Iran, et une augmentation beaucoup plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis .

L'indice du dollar a reculé après avoir échoué une fois de plus à dépasser sa moyenne mobile de 55 jours à 98,00, reflétant les reculs répétés observés au cours de la semaine dernière.

L'USD/CNH a enregistré sa plus forte baisse depuis le mois d'août, glissant à un plus bas de 34 mois sous 6,86 et se pressant contre sa Bollinger inférieure.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé à un partenariat renouvelé avec la Chine. Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a déclaré qu'une inflation trop élevée restait un problème majeur, tandis que le président de la Fed de Saint-Louis, Albert Musalem, a déclaré qu'il était important de terminer le travail sur l'inflation et que la politique était actuellement équilibrée. Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré que l'IA pourrait ne pas faire disparaître beaucoup d'emplois et pourrait aider les travailleurs à en apprendre de nouveaux. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que le taux des droits de douane américains pour certains pays passerait de 10 % à 15 %, voire plus. Le vice-président américain JD Vance a déclaré que le président Donald Trump préférait toujours une solution diplomatique avec l'Iran et qu'il espérait que les Iraniens prendraient cela au sérieux lors de leurs négociations de jeudi.

L'EUR/USD a rebondi de 1,1775 à 1,1814 en raison de la baisse des rendements américains, de la vente généralisée de l'USD, de la fermeté des actifs à risque et d'un nouveau plancher USD/CNH, avec des indices techniques mitigés en prévision du risque de chômage de jeudi. La paire GBP/USD a atteint 1,3560 après une fourchette de 1,3567-1,3492, s'affranchissant des 50 et 10 DMA et visant la 21-DMA, les traders ayant ignoré les attentes dovish de la BoE, pesé les risques de la politique commerciale américaine, et regardé vers les données américaines à venir et Huw Pill de la BoE vendredi.

La paire AUD/USD a inversé ses pertes initiales pour atteindre 0,7124, alors que les rendements se détendent, que le dollar est plus faible, que les actifs à risque sont plus forts et qu'un nouveau plancher USD/CNH a soutenu une toile de fond technique haussière avant les dépenses d'investissement du quatrième trimestre. La paire USD/JPY est retombée sous le nuage 156,43-157,54 en raison de la faiblesse généralisée du dollar et de l'amélioration du ton des risques, se concentrant sur les supports proches de 155-155,60 avant le discours de Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la BOJ , et les flux de fin de mois.

Le S&P 500 a progressé de 0,76%.

Le pétrole brut WTI a légèrement baissé.

L'or a augmenté de 1,0 %, l'argent a gagné 3,9 % et le cuivre a progressé de 0,9 %.

Vers la clôture: EUR/USD +0,28%, USD/JPY +0,31%, GBP/USD +0,47%, AUD/USD +0,91%, DXY -0,14%, EUR/JPY +0,60%, GBP/JPY +0,78%, AUD/JPY +1,21%.

