COMMENTAIRE - Pourquoi les différentiels de taux n'ont pas inspiré les haussiers de l'EUR/USD
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - Si l'on se fie aux écarts de taux d'intérêt, l'EUR/USD devrait se redresser, mais les acteurs du marché semblent hésiter, ce qui pourrait être dû aux événements à risque qui se profilent à l'horizon.

L'écart de rendement entre les États-Unis et l'Allemagne sur deux ans US2DE2=RR ainsi que les écarts de taux terminaux de la Fed SRAH27 et de la BCE FEIU6 se sont tous deux resserrés pour atteindre leur niveau le plus bas depuis la fin du mois d'octobre et pourtant l'EUR/USD n'a pas réagi à la hausse comme on aurait pu s'y attendre.

Cette réticence peut s'expliquer par le fait que les investisseurs attendent avec impatience la publication, jeudi, des chiffres de l'emploi de septembre et des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis. Avant cela, les résultats trimestriels de Nvidia étaient attendus après la clôture des marchés mercredi. Ces deux éléments pourraient influer sur le sentiment général à l'égard du risque et, par conséquent, sur les attentes relatives à la politique de la Fed.

Pour l'EUR/USD, le scénario haussier serait que les chiffres de l'emploi américain révèlent un ralentissement de la croissance de l'emploi. Si les investisseurs devaient également être déçus par Nvidia, le sentiment de risque général pourrait également en pâtir. Si la déception se prolongeait ou s'accentuait, les acteurs du marché pourraient s'attendre à ce que la Fed adopte une attitude dovish lors de sa réunion de décembre, ce qui susciterait des spéculations sur des baisses de taux plus importantes.

Une baisse des rendements réduirait encore l'attrait du dollar, ce qui permettrait à la paire EUR/USD de reprendre sa tendance haussière générale et aux opérateurs de viser des niveaux de résistance proches de 1,1730, avec une possibilité supplémentaire de tester 1,1820.

Cependant, les signes de résilience du marché du travail américain et une réaction positive au risque de Nvidia pourraient soutenir les taux et les rendements américains, ce qui pourrait soutenir le dollar.

Pour plus d'informations, cliquez sur FXBUZ

BCE
Devises

Valeurs associées

NVIDIA
180,5600 USD NASDAQ -3,24%
© 2025 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/11/2025 à 16:57:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

