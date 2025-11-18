COMMENTAIRE - Pourquoi les différentiels de taux n'ont pas inspiré les haussiers de l'EUR/USD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - Si l'on se fie aux écarts de taux d'intérêt, l'EUR/USD devrait se redresser, mais les acteurs du marché semblent hésiter, ce qui pourrait être dû aux événements à risque qui se profilent à l'horizon.

L'écart de rendement entre les États-Unis et l'Allemagne sur deux ans US2DE2=RR ainsi que les écarts de taux terminaux de la Fed SRAH27 et de la BCE FEIU6 se sont tous deux resserrés pour atteindre leur niveau le plus bas depuis la fin du mois d'octobre et pourtant l'EUR/USD n'a pas réagi à la hausse comme on aurait pu s'y attendre.

Cette réticence peut s'expliquer par le fait que les investisseurs attendent avec impatience la publication, jeudi, des chiffres de l'emploi de septembre et des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis. Avant cela, les résultats trimestriels de Nvidia étaient attendus après la clôture des marchés mercredi. Ces deux éléments pourraient influer sur le sentiment général à l'égard du risque et, par conséquent, sur les attentes relatives à la politique de la Fed.

Pour l'EUR/USD, le scénario haussier serait que les chiffres de l'emploi américain révèlent un ralentissement de la croissance de l'emploi. Si les investisseurs devaient également être déçus par Nvidia, le sentiment de risque général pourrait également en pâtir. Si la déception se prolongeait ou s'accentuait, les acteurs du marché pourraient s'attendre à ce que la Fed adopte une attitude dovish lors de sa réunion de décembre, ce qui susciterait des spéculations sur des baisses de taux plus importantes.

Une baisse des rendements réduirait encore l'attrait du dollar, ce qui permettrait à la paire EUR/USD de reprendre sa tendance haussière générale et aux opérateurs de viser des niveaux de résistance proches de 1,1730, avec une possibilité supplémentaire de tester 1,1820.

Cependant, les signes de résilience du marché du travail américain et une réaction positive au risque de Nvidia pourraient soutenir les taux et les rendements américains, ce qui pourrait soutenir le dollar.

