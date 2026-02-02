 Aller au contenu principal
COMMENTAIRE-Goldman s'attend à ce que la BoE attende avant de procéder à un nouvel assouplissement
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs s'attend à ce que la Banque d'Angleterre maintienne son taux d'escompte à 3,75 % jeudi, expliquant que la communication récente a été prudente et que les données entrantes ont été mitigées. La banque s'attend à une répartition 7-2, avec les décideurs Alan Taylor et Swati Dhingra votant à nouveau pour une réduction, bien qu'il y ait un certain risque de dissidence.

GS indique que les prévisions d'inflation à court terme sont susceptibles d'être révisées fortement à la baisse en raison de l'impact désinflationniste du budget, l'IPC global devant tomber à environ 2,1 % au deuxième trimestre et rester proche de l'objectif tout au long de l'année.

Toutefois, à plus long terme, les mesures budgétaires devraient entraîner une légère hausse de la projection à moyen terme.

La modélisation de la Banque suggère que les simulations de politique monétaire indiqueront une trajectoire de taux plus bas dans la plupart des règles et dans la projection de politique optimale, reflétant des perspectives d'inflation plus faibles à court terme. Une exception pourrait être la règle de Taylor prospective - celle sur laquelle le gouverneur Andrew Bailey a mis l'accent en novembre - qui, selon GS, pourrait ne montrer qu'un assouplissement marginal, car elle réagit davantage aux prévisions à moyen terme qu'à la désinflation à court terme. La règle de Taylor est une formule qui suggère que les banques centrales devraient ajuster les taux en fonction de l'inflation et de la production économique.

GS s'attend à ce que les orientations de la BOE restent globalement inchangées, indiquant que les taux sont sur une trajectoire de baisse graduelle mais que les décisions sur un nouvel assouplissement deviennent plus difficiles à prendre

M. Bailey devrait répéter qu'il est possible de procéder à d'autres réductions tout en évitant de donner une orientation ferme sur la réunion de mars.

En ce qui concerne l'avenir, Goldman maintient son point de vue selon lequel un nouveau ralentissement du marché du travail poussera le comité de politique monétaire à réduire les taux en mars, juin et septembre, ce qui ramènera le taux d'escompte à un niveau terminal de 3 %.

Il prévient que l'incertitude concernant le calendrier des mouvements est élevée et que des données plus fermes pourraient allonger le cycle d'assouplissement.

Pour plus d'informations, cliquez sur FXBUZ

