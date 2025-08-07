COMMENTAIRE-AUD/USD Le test du plus haut de 2024 pourrait avoir lieu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - La paire AUD/USD est prête à étendre son rallye vers son plus haut de 2024, testant potentiellement la résistance dans la zone 0,6935-0,6950 alors que les indicateurs techniques et la recherche de Bank of America soulignent le potentiel de hausse.

La paire a récemment atteint un plus haut de huit séances, avec de nouveaux signaux haussiers émergeant après avoir dépassé les moyennes mobiles de 55 jours et de 21 jours. Ces réalisations techniques renforcent les tendances haussières existantes mises en évidence par les lectures quotidiennes et mensuelles croissantes de l'indice de force relative (RSI), qui suggèrent que la dynamique haussière reste en place.

Les graphiques mensuels indiquent que l'AUD/USD consolide les gains réalisés depuis le plus bas d'avril, ce qui renforce les perspectives haussières.

En outre, l'amincissement du nuage Ichimoku mensuel contribue à un sentiment positif, car de tels nuages amincis peuvent servir d'aimants pour les mouvements de prix.

La résistance clé est attendue près du niveau de 0,6950, ce qui s'aligne avec les projections des analystes.

La recherche de Bank of America soutient ce point de vue optimiste, affirmant que le dollar australien est la meilleure position longue contre le dollar américain parmi les devises du G10, avec un objectif de 0,6900 pour l'AUD/USD.

Cependant, les traders devraient rester prudents avant la publication de l'indice des prix à la consommation américain (CPI) le 12 juillet. Une hausse inattendue de l'IPC pourrait conduire à une augmentation des taux américains et soutenir le dollar, ce qui constituerait un risque pour les perspectives haussières de l'AUD/USD.

Pour plus d'informations, cliquez sur FXBUZ