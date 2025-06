Comment utiliser l’analyse fondamentale pour investir en Bourse ?

Bourse observation (Crédits: Adobe Stock - LUMINA IMAGES)

Décider dans quelle action investir peut parfois sembler complexe, que vous soyez un investisseur débutant ou plus averti. Pour vous aider, il existe différents types d'analyse des marchés, dont l'analyse fondamentale. Elle vous aide à évaluer la santé financière d'une entreprise, à comprendre ses perspectives de croissance et à prendre en compte les facteurs économiques globaux pour affiner vos choix d'investissement.

Découvrons dans cet article ce qu'est l'analyse fondamentale et comment l'utiliser pour investir dans les actions en Bourse.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale pour investir sur les actions ?

L'analyse fondamentale repose sur la prise en compte et l'analyse approfondie des données financières et économiques pour évaluer la valeur intrinsèque d'une entreprise et la comparer à la valeur de marché actuelle.

S'il existe une différence entre les deux, alors il est possible qu'une opportunité d'investissement puisse être exploitée. C'est notamment le cas si la valeur intrinsèque d'une entreprise est supérieure à sa valeur de marché à un moment t, car l'action pourrait être considérée comme sous-évaluée.

L'analyse fondamentale vise à comprendre ce qui donne de la valeur à une société sur le long terme. Elle s'appuie sur des éléments tels que les résultats financiers, la stratégie de l'entreprise, son secteur d'activité et les tendances macroéconomiques, parmi beaucoup d'autres critères.

Il faudra donc commencer par examiner des indicateurs de base comme le chiffre d'affaires, les bénéfices et la dette pour avoir une première idée de la santé de l'entreprise. Dans un second temps, il peut être intéressant d'intégrer des éléments plus poussés comme la stratégie de l'entreprise, sa position concurrentielle, sa capacité d'innovation ou encore la prise en compte de ses marchés cibles.

L'objectif est toujours de déterminer si le prix actuel de l'action reflète réellement sa valeur sous-jacente ou s'il existe un potentiel d'appréciation à long terme.

Quels sont les ratios financiers les plus importants en analyse fondamentale ?

Les ratios financiers sont des outils essentiels pour analyser la performance et la solidité d'une entreprise. Ils permettent de transformer des données brutes en indicateurs précis et utiles pour évaluer sa santé financière.

Parmi les plus importants, le ratio cours/bénéfice (P/E ou PER) est souvent utilisé pour mesurer si une action est surévaluée ou sous-évaluée par rapport à ses bénéfices. Un ratio P/E élevé peut indiquer que les investisseurs anticipent une forte croissance future, tandis qu'un ratio faible pourrait refléter une entreprise en difficulté ou simplement sous-valorisée.

Le ratio d'endettement d'une entreprise (ou de la dette sur les fonds propres) est également crucial pour évaluer sa solidité financière. Un ratio trop élevé peut signaler un certain niveau de risque, car l'entreprise pourrait être trop endettée pour faire face à une crise ou à des taux d'intérêt en hausse. En revanche, un faible ratio est souvent signe de stabilité.

Le rendement ou la rentabilité des capitaux propres (ROE) est un autre indicateur important. Il mesure la capacité d'une entreprise à générer des profits à partir des fonds investis par ses actionnaires. Un ROE élevé est généralement perçu comme un signe d'efficacité et de rentabilité, mais il doit être comparé à celui des concurrents du même secteur pour être pertinent.

Pour les investisseurs plus avancés, l'utilisation combinée de ces ratios, ainsi que la prise en compte d'autres ratios, comme le flux de trésorerie disponible, le taux de distribution des dividendes, le ratio price-to-earnings growth, le bénéfice par action ou encore le ratio cours/valeur comptable, permet de construire une analyse fondamentale plus fine et d'identifier des opportunités spécifiques dans des secteurs ou des entreprises moins évidentes.

Comment prendre en compte le contexte économique global avec l'analyse fondamentale ?

L'analyse fondamentale ne se limite pas aux performances individuelles d'une entreprise. Pour être pleinement efficace, elle doit intégrer le contexte économique global et les perspectives de croissance des marchés clés d'une entreprise.

Les conditions macroéconomiques, comme la croissance du PIB, l'inflation, le marché de l'emploi ou les politiques monétaires, jouent un rôle déterminant dans la performance des marchés et des entreprises. Par exemple, dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés ou en forte hausse, les entreprises fortement endettées pourraient voir leurs coûts de financement augmenter, ce qui peut affecter leur rentabilité.

Les tendances sectorielles et les dynamiques géopolitiques sont également cruciales. Par exemple, un investisseur cherchant à investir dans des entreprises du secteur technologique doit tenir compte des évolutions réglementaires, des innovations disruptives et des tensions commerciales entre grandes puissances.

À l'inverse, un investisseur intéressé par le secteur de l'énergie devra surveiller l'évolution des prix des matières premières, les politiques environnementales ou encore les politiques de transition vers les énergies renouvelables.

Pour les investisseurs débutants, il est recommandé de commencer par relier les événements économiques majeurs aux performances des entreprises. Par exemple, une hausse des prix du pétrole pourrait avoir un impact positif sur les entreprises pétrolières, mais négatif sur les compagnies aériennes.

Pour les investisseurs plus expérimentés, la prise en compte du contexte économique global peut inclure l'évaluation des cycles économiques, la compréhension des corrélations entre différents marchés financiers ou encore l'anticipation des effets à long terme de décisions politiques ou environnementales sur certains secteurs.