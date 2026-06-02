Comment un coup de pouce de Nvidia a propulsé la modeste société Micron au cœur du boom de l'IA et lui a permis d'atteindre une capitalisation boursière d'un billion de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le virage de Micron vers les mémoires à haut débit et les contrats d'approvisionnement à long terme dans le domaine de l'IA a entraîné une forte hausse des bénéfices

* Selon les analystes, la frugalité de Micron a failli lui faire passer à côté du boom de l'IA, mais contribue désormais à sa résilience

* La présence de Micron aux États-Unis, sa correction rapide des erreurs et son souci des coûts l'aident à rivaliser avec ses concurrents coréens

(Ajout du commentaire du directeur général de Nvidia sur Marvell au paragraphe 11, mise à jour du graphique) par Stephen Nellis

La marche de Micron Technology MU.O vers une valorisation de 1.000 milliards de dollars est pour le moins spectaculaire: il y a un an, elle s'élevait à un peu plus de 100 milliards de dollars.

Cette envolée ne repose toutefois pas sur sa fameuse frugalité, mais sur un coup de pouce presque tardif de Nvidia

NVDA.O qui a propulsé le fabricant américain de puces mémoire au cœur du boom de l'IA.

Pendant des décennies, l’entreprise basée dans l’Idaho a survécu en construisant des usines avec un budget minimal, en utilisant du matériel d’occasion et en évitant de miser sur les technologies de pointe.

Cette discipline lui a permis de résister aux cycles brutaux d’expansion et de récession du marché des puces mémoire et de survivre à ses concurrents, ce qui en fait l’un des trois fournisseurs mondiaux aux côtés des sud-coréens Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

Mais cette approche consistant à traiter les puces mémoire comme un produit de base s'est heurtée à la vision de Nvidia en matière d'IA.

Il y a trois ans, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré le patron de Micron, Sanjay Mehrotra, et lui a exposé comment il prévoyait l’évolution du marché de la mémoire, a déclaré M. Huang lors d’une interview accordée aux médias le mois dernier. M. Huang avait depuis longtemps parié très tôt que la mémoire, et pas seulement les processeurs, deviendrait un goulot d’étranglement critique pour l’IA, obligeant des fournisseurs comme Micron à repenser à la fois leur technologie et leurs dépenses.

« J’étais vraiment reconnaissant que Micron et Nvidia aient parfaitement aligné nos feuilles de route », a déclaré M. Huang lors de l’interview.

Alors que Nvidia et d’autres leaders de l’IA réorganisaient leurs centres de données, la mémoire est passée d’un composant de base à des puces de mémoire à large bande passante (HBM) spécialisées, adaptées à des processeurs spécifiques. Ces puces sont co-conçues pour les clients, ce qui distingue l’offre de Micron destinée à Nvidia de celle vendue à Advanced Micro Devices AMD.O ou à d’autres.

Les puces de Micron sont désormais étroitement intégrées aux systèmes d'IA, notamment à la future plateforme Vera Rubin de Nvidia. Cet alignement a redéfini la trajectoire de Micron, lui permettant de conclure des contrats à long terme et à plus forte marge, et renforçant la confiance des investisseurs dans ses résultats. Le cours de l'action Micron a été multiplié par dix environ au cours de l'année écoulée. La société a franchi le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière le 26 mai, rejoignant ainsi un groupe d'élite d'entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars, dont Samsung. Un jour plus tard, Hynix a atteint ce seuil.

Par ailleurs, l'action de Marvell Technology MRVL.O a atteint un niveau record mardi après que Jensen Huang a qualifié le fabricant de puces sur mesure de prochaine « entreprise à 1.000 milliards de dollars » lors de la semaine du Computex à Taipei.

LA CROISSANCE DE L'IA REDÉFINIT LA TRAJECTOIRE DE MICRON

Micron prévoit que le marché de la HBM qu’elle dessert atteindra environ 100 milliards de dollars d’ici 2028. Elle a enregistré un bénéfice de 14 milliards de dollars au dernier trimestre, un revirement spectaculaire par rapport à la perte de 5,8 milliards de dollars qu’elle avait enregistrée pas plus tard qu’en 2023, lorsque le cycle de la mémoire s’est inversé et que la demande s’est effondrée.

Ce rebond fait suite à un faux pas.

Pendant des années, la mémoire était un marché de produits de base, où des clients comme Apple et Dell pouvaient facilement changer de fournisseur et faire baisser les prix. Cette volatilité a rendu Micron réticent à miser tôt sur la mémoire à large bande passante, alors même que ses concurrents sud-coréens allaient de l'avant.

Le développement de l'IA par Nvidia a imposé un changement de stratégie. Micron a annoncé en mars avoir signé son premier contrat d'approvisionnement de cinq ans, un tournant historique pour un secteur longtemps marqué par des fluctuations de prix à court terme.

Les analystes s'attendent à ce que Nvidia soit au cœur de ces accords, bien qu'aucune des deux sociétés ne l'ait confirmé. « Ils constatent une demande à long terme de la part des clients, accompagnée d'un engagement réel », a déclaré Ben Bajarin, de Creative Strategies. « C'est le principal facteur qui les incite à investir. »

RESTER AGILE SUR UN MARCHÉ CYCLIQUE

Les anciennes habitudes de Micron n’ont pas entièrement disparu et peuvent encore constituer un avantage, même si l’entreprise les adapte à un marché en évolution rapide.

Le défi réside désormais dans la rapidité. Sous la direction de Mehrotra, Micron s’est attachée à raccourcir les cycles de développement et à résoudre rapidement les problèmes de production, une capacité essentielle dans le domaine de l’IA où des spécifications techniques manquantes peuvent coûter cher en termes de contrats d’approvisionnement lucratifs.

La position de Micron en tant que seul grand fournisseur de mémoire basé aux États-Unis constitue également un atout, alors que les clients se diversifient en s’éloignant de la Corée et que les gouvernements encouragent les chaînes d’approvisionnement nationales. Mais le véritable test aura lieu lorsque le cycle s’inversera à nouveau.

Les analystes s’attendent à ce que l’IA élargisse structurellement le marché de la mémoire, mais celui-ci ne sera pas à l’abri de ralentissements. Lorsque cela se produira, la discipline de longue date de Micron — cette même frugalité qui l’a autrefois freinée — pourrait à nouveau la distinguer.

« À ses débuts, personne ne donnait sa chance à Micron », a déclaré Dan Hutcheson, vice-président de la société de conseil en technologie TechInsights. « Ils ont toujours eu cette attitude de « dos au mur ». S’ils perdent cela, comme Intel l’a perdu, ils mourront. »