Comment trader le Dax 30 ? Notre analyse de l'indice allemand

Cette semaine, Café de la Bourse a analysé l'indice allemand Dax, abréviation de Deutscher Aktien IndeX, l'indice de la Bourse de Francfort. Vous souhaitez trader l'indice boursier Dax 30 ? Découvrez l'actualité de l'indice en ce début d'année 2021, notre analyse technique et les perspectives d'évolution de l'indice Dax 30. On vous dit tout pour investir dans les meilleures conditions outre-Rhin.

Quelle actualité pour le DAX 30 ?

Nous sommes dans une période décisive de l'année pour l'orientation du Dax, comme d'ailleurs pour la majorité des grands indices européens. Les opinions à la hausse et à la baisse trouvent leur écho dans l'actualité. Comment essayer d'y voir clair ?

Entre l'acceptation par le sénat du large plan de relance aux États-Unis (1 900 milliards de dollars) le samedi 6 mars, et l'optimisme mondial général sur les vaccins qui s'impose depuis la mi-novembre, les Bourses européennes sont tentées d'accélérer leur hausse entamée en ce début d'année (+1,4 % pour le DAX, +4 % pour le CAC 40). On a aussi de bonnes nouvelles économiques qui confirment la reprise, à l'image des statistiques de l'emploi américain avec un rapport NFP très positif publié le vendredi 5 mars : 379k emplois créés au lieu de 182k attendus.

D'un autre côté, la réalité de la distribution des vaccins dans la zone Euro vient refroidir un peu les ardeurs. Après la pénurie en Allemagne, ce sont les doses non utilisées qui inquiètent. Au premier mars, outre-Rhin, 450 000 doses de Astra-Zeneca ont été utilisées pour 1,4 millions de stock, ce qui témoigne de l'inefficacité de la stratégie actuelle de distribution

Un autre facteur d'incertitude est à noter : l'augmentation du rendement des obligations américaines à 10 ans qui témoignent d'une crainte inflationniste chez les investisseurs. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Jerome Powell, le président de la réserve fédérale américaine, lors d'une conférence de presse début mars.

Dans ce contexte, quel scénario envisager pour le DAX ?

Dax 30 : quelle perspective 2021 pour l'indice allemand ?

Un changement de la politique monétaire de la Banque Centrale européenne ?

Cette semaine, nous en saurons plus sur les données d'inflation de la zone Euro, présentées lors d'une conférence de presse très attendue de la BCE (la banque centrale européenne). Christine Lagarde, comme son homologue américain Jerome Powell la semaine précédente, devrait commenter la hausse des taux d'intérêt de la dette publique de long terme, même si moins prononcée en zone euro qu'aux États-Unis. Si Christine Lagarde annonce un maintien du programme de rachat de dettes, connu sous le nom de "quantitative easing" ce serait - comme toujours - très largement apprécié par les marchés d'actions européens et la mesure pousserait notamment le DAX à la hausse. A contrario, une diminution de la politique de rachat de dettes pourrait faire peur aux marchés d'action et entraîner le Dax à la baisse.

La chimie et l'automobile rebondiront en cas de reprise économique

L'économie allemande est célèbre pour son industrie : d'une part son industrie automobile dont Volkswagen, Daimler et BMW comptent pour près de 15 % de la capitalisation boursière de l'indice Dax 30 ; d'autre part, la chimie, où Bayer, BASF et K+S comptent pour environ 13 % de la capitalisation boursière du Dax 30.

Ces industries sont dites "cycliques", c'est-à-dire qu'elles suivent les cycles économiques. Elles ont donc souffert en 2020 pendant la crise sanitaire du COVID-19 et disposent d'un bon potentiel de rebond en cas de reprise économique. Leur progression aura un impact significatif sur la progression du DAX de par leur poids dans l'indice.

Un œil à garder sur l'EUR/USD et les exportations

L'économie allemande repose énormément sur ses exportations : 88 % du PIB allemand est lié au commerce extérieur avec en tête de pont l'industrie automobile (19 % des voitures exportées dans le monde proviennent d'Allemagne). La première destination est outre-Atlantique : les États-Unis achètent 103,8 milliards d'euros de produits originaires d'Allemagne. Le cours de L'EUR/USD est donc un indicateur à surveiller de près. Les achats se faisant en dollars, un euro fort pénalise les exportations allemandes, et inversement une baisse du taux de change EUR/USD serait bénéficiaire au DAX.

Analyse technique et graphique du DAX

Graphique d'évolution du cours de l'indice Dax 30

(Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif)

Analyse technique du Dax 30

Depuis la mi-novembre 2020, le DAX oscille dans un couloir oblique haussier, délimité par le support bleu sur le graphique et la résistance jaune sur le graphique. Les indicateurs techniques sont au vert : l'indice évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours (en vert) et sa moyenne mobile à 20 jours évolue au-dessus de celles à 50 (en noir) et 100 jours (en rouge), témoignant d'une bonne tendance de moyen terme. Sur le court terme, la MACD est au-dessus de sa ligne de signal et le RSI est en zone neutre. Le DAX a bien progressé en ce début de seconde semaine de mars. Une correction à très court terme est possible avant une possible reprise du train de la hausse.

Faut-il investir dans le Dax 30 ?

Le Dax a clôturé sur une hausse record de 3,31 % le lundi 8 mars, sur fond d'optimisme de reprise économique. Les valeurs cycliques deviennent les nouveaux favoris des investisseurs sur les marchés d'actions. En outre, pour l'instant, les autorités monétaires continuent leur politique maintenant les taux longs à des niveaux faibles et regardent leur récente hausse comme un symbole de reprise. La banque centrale américaine s'attend à une inflation transitoire et ne changera pas sa politique monétaire sur le court terme. Dans ce contexte, les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) sont particulièrement attendues jeudi : les marchés anticipent un statu quo par rapport à sa politique monétaire. Si cela se confirme, l'impact devrait être positif sur les marchés d'action et sur le DAX 30.

