Comment rendre l'UE moins dépendante de la Chine et des États-Unis ?

Les dirigeants de l'Union européenne discuteront jeudi des mesures à prendre pour aider l'Europe à devenir moins dépendante économiquement des États-Unis et de la Chine et à être moins vulnérable à la coercition économique.

Voici les principaux domaines de discussion des dirigeants, tels qu'ils ont été définis par le président de la réunion, Antonio Costa.

1. SUPPRIMER LES BARRIÈRES BUREAUCRATIQUES

Ces barrières limitent les échanges de biens et de services et ont le même effet que des droits de douane internes de 44 % sur les produits manufacturés et de 110 % sur les services.

2. OUVRIR LA VOIE À LA CROISSANCE DES ENTREPRISES DE L'UE

L'UE a besoin d'entreprises plus grandes pour pouvoir rivaliser avec les grandes entreprises américaines et chinoises au niveau mondial, bénéficier d'économies d'échelle et s'offrir des activités de recherche et de développement coûteuses.

3. PROTÉGER LES INDUSTRIES STRATÉGIQUES

L'UE devrait accorder une préférence aux secteurs sensibles tels que les technologies propres et les énergies renouvelables, la défense et l'aérospatiale, les semi-conducteurs et les puces, les matières premières essentielles, les technologies numériques et l'intelligence artificielle, les industries à forte intensité énergétique, les biotechnologies et les produits pharmaceutiques, ainsi que l'industrie automobile.

4. RESTER OUVERT AU COMMERCE

En raison des tensions commerciales avec la Chine et les États-Unis, l'UE s'empresse de conclure des accords commerciaux avec d'autres pays et régions afin de garantir des alternatives commerciales stables.

En un peu plus d'un an, l'UE a conclu des négociations avec le Mexique, le Mercosur, l'Indonésie, la Suisse et l'Inde, et des accords avec l'Australie, la Thaïlande, les Philippines et les Émirats arabes unis sont en cours d'élaboration.

5. S'ATTAQUER AUX DÉPENDANCES STRATÉGIQUES

L'UE est fortement dépendante des États-Unis en matière de défense et de services numériques tels que les plateformes de divertissement en continu, les services de paiement tels que Visa et Mastercard ou les services de marché des capitaux.

L'UE dépend fortement de la Chine pour les terres rares, le traitement des minerais critiques, les panneaux solaires, les éoliennes et, d'une manière générale, les pièces fabriquées pour ses chaînes d'approvisionnement.

Les dirigeants européens doivent discuter des moyens d'établir une préférence pour les produits fabriqués en Europe lorsqu'ils sont achetés avec de l'argent public, de reconstruire l'industrie européenne de la défense, de diversifier les fournisseurs, de développer leurs propres capacités en matière d'intelligence artificielle, d'introduire l'euro numérique pour les paiements numériques et de développer un marché des capitaux à l'échelle de l'Union européenne.