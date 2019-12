Comment on gagne de l'argent en Bourse (Crédits photo : Rawpixel - )

Investir en Bourse, en plus de contribuer à l'économie réelle, permet d'accroître son capital pourvu que l'on investisse régulièrement avec un horizon d'investissement conséquent. Mais savez-vous exactement comment les actions peuvent vous faire gagner de l'argent ? Découvrez dans cet article les deux façons de faire grossir votre capital grâce à la Bourse.

Toucher des dividendes

Lorsqu'on achète une action, on achète des parts d'une société dont on devient actionnaire. La part de capital qu'un actionnaire détient est proportionnelle au nombre d'actions détenues. Un actionnaire, en achetant des parts d'une société, finance le développement de cette dernière. Il contribue de ce fait à l'économie réelle. Les liquidités dont dispose la société en échange de ses actions lui permettent en effet de financer son développement, par exemple en embauchant de nouveaux salariés, en s'internationalisant, en misant sur la recherche et le développement pour améliorer et/ou étoffer son offre de produits ou de services, etc.

En contrepartie, le plus souvent, la société verse une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Les dividendes sont donc un moyen de générer un rendement via les placements actions. Le montant des bénéfices versés est voté chaque année en assemblée générale. La fréquence de versement des dividendes peut varier. De manière générale, les sociétés françaises versent des dividendes annuels mais les sociétés américaines peuvent par exemple verser des dividendes trimestriels. Dans tous les cas, l'actionnaire reçoit des revenus, le plus souvent réguliers. En effet, une société qui verse habituellement des dividendes a tout intérêt à continuer dans cette voie, sous peine de faire penser que l'entreprise connaît de graves difficultés financières qui l'empêchent de rémunérer ses actionnaires. Cependant, exceptionnellement, il est également possible qu'une société qui verse d'ordinaire des dividendes choisisse pour financer un projet en particulier de ne pas rétribuer ses actionnaires.

Retenez cependant que les sociétés habituées à verser un dividende le font généralement dans la durée. Il est ainsi possible pour un actionnaire de s'assurer des revenus complémentaires via les dividendes, et même de faire grossir considérablement son pécule. De fait, en investissant dans une entreprise de rendement sur une longue durée et en menant une politique de dividendes réinvestis, vous pourrez profiter de ce que les financiers appellent la « 8ème merveille du monde », à savoir les intérêts capitalisés. En effet, en réinvestissant systématiquement et dans la durée les dividendes, vous ferez grossir considérablement votre pécule de base. Les intérêts de votre placement vous fourniront eux-mêmes des intérêts. C'est ce que l'on appelle un effet boule de neige.

Empocher une plus-value

Mais toutes les entreprises ne versent pas de dividendes et cela ne veut pas dire pour autant que l'investisseur ne gagnera pas d'argent.

En effet, il est relativement fréquent que de jeunes sociétés ne fassent pas de bénéfices, ou bien que, s'agissant de sociétés en forte croissance, elles préfèrent réinvestir l'intégralité de leurs bénéfices dans le développement de leur activité. Cependant, la détention de titres de ces sociétés peut également être financièrement intéressante pour l'actionnaire car les actions de ces entreprises pourraient générer de potentielles plus-values, c'est-à-dire que parallèlement au développement de la société (augmentation du chiffre d'affaires, de la clientèle, etc.), le cours de Bourse du titre peut s'apprécier. L'investisseur pourra donc revendre ses actions à un prix supérieur au prix d'acquisition. Cette différence positive entre le prix de vente et le prix d'achat est appelée une plus-value.

Il est donc tout à fait possible de faire grossir son capital en Bourse en misant sur le développement et la valorisation d'une entreprise qui permet de réaliser une plus-value. Par exemple, si vous avez achetez un titre à 50€ et que 5 ans plus tard, celui-ci affiche un cours de 100€, vous aurez empocher pour chaque action détenue 50 €, soit une plus-value de 100 %.

Dividendes et plus-values sont donc les deux manières de gagner de l'argent grâce aux actions. Elles peuvent tout à fait se combiner. Une entreprise peut en effet verser des dividendes tout en voyant son cours de Bourse s'apprécier.



Louis Yang (Café de la Bourse)