Comment les plus grands gestionnaires obligataires mondiaux investissent sur un marché agité

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(Mise à jour avec les taux obligataires et un nouveau lien)

* Des rendements supérieurs à 5 % amortissent les pertes et incitent les investisseurs à revenir

* Les principales équipes de gestion de fonds obligataires surperforment leur indice de référence et adoptent une approche prudente

* Les gérants obligataires privilégient les titres à court terme et de meilleure qualité

par Suzanne McGee

Après une année mouvementée pour les obligations, Arvind Narayan, gestionnaire senior de fonds obligataires chez Vanguard, en tire un message sans équivoque: « Ce n’est pas le moment de jouer les héros. »

M. Narayan, qui codirige un fonds obligataire de 55 milliards de dollars, fait partie des huit plus grands gestionnaires de fonds obligataires américains interrogés par Reuters, qui gèrent collectivement près de 700 milliards de dollars. Beaucoup d’entre eux affirment éviter les paris macroéconomiques risqués et recherchent plutôt avec soin des investissements de meilleure qualité.

« Il est temps d’être sélectif, prudent et de choisir soigneusement ses placements », a déclaré M. Narayan, codirecteur des titres de crédit « investment grade » chez Vanguard Group et gestionnaire de portefeuille senior du Vanguard Short-Term Investment Grade Fund.

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé cette année, en partie en raison des inquiétudes liées à l’inflation et au déficit. Parallèlement, le marché des obligations d’entreprises présente des risques de valorisation et on assiste à un afflux massif de titres de dette liés à l’intelligence artificielle.

« Si vous n’êtes pas rémunéré pour prendre des risques, vous ne devriez pas en prendre dans un portefeuille obligataire de base », a déclaré Pramod Atluri, gestionnaire de portefeuille chez Capital Group qui supervise l’American Funds Bond Fund of America, un fonds de 100 milliards de dollars. « Votre position peut s’effondrer à tout moment en fonction des changements politiques. »

L’indice Bloomberg Aggregate, très suivi, a reculé de 1 % cette année, une performance médiocre pour les obligations et la pire depuis 2022. Bien que la plupart des gérants actifs surpassent l’indice, ils sont dans le rouge depuis le début de l’année.

« Les gens sont toujours à la recherche du coup de génie, mais nous avons plutôt enchaîné les petits succès en repérant de bonnes idées ici et là », a déclaré Dan Ivascyn, directeur des investissements chez PIMCO, qui gère le plus grand fonds obligataire géré activement, le Pimco Income Fund, d’une valeur de 231,8 milliards de dollars.

Les risques couvrent un large éventail, allant des changements de politique budgétaire aux évolutions géopolitiques, en passant par les répercussions économiques du boom des dépenses liées à l’IA, a expliqué M. Ivascyn. Cela a conduit à « des queues de distribution plus épaisses, c’est-à-dire des résultats potentiels plus extrêmes », a-t-il ajouté.

Un point positif est que les rendements ont augmenté à partir d’un niveau de départ plus élevé que lors de la hausse des rendements de 2022, qui avait nui aux portefeuilles. Cela signifie que les investisseurs sont en mesure de percevoir des revenus plus élevés, compensant ainsi la baisse des prix. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence, avoisinant les 5 % , créent des opportunités d’achat, selon certains.

La hausse s’est poursuivie jeudi, les coûts d’emprunt américains à long terme atteignant leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Le rendement des obligations d’État à 30 ans US30YT=RR dépassait 5,46 %, son plus haut niveau depuis 2004, tandis que le rendement de référence des obligations d’État américaines à 10 ans atteignait 5,14 % après avoir touché son plus haut niveau en 19 ans.

« Les taux de rendement initiaux ont une réelle importance; ils constituent un facteur déterminant du rendement total », a déclaré M. Potenza.

Voici un résumé des points de vue de chaque gestionnaire, tels qu’ils ont été exprimés à Reuters:

ARVIND NARAYAN, codirecteur de la division « crédit investment grade » chez Vanguard

Les obligations à court terme offrent aux investisseurs des rendements globaux exceptionnellement attractifs, note M. Narayan, qui ajoute qu’il ne s’attend pas à une répétition des pertes de 2022, car le marché a déjà anticipé les futures hausses de taux. Il privilégie une exposition diversifiée et de haute qualité aux actifs à court terme, notamment les obligations d’entreprises notées « investment grade », les titres adossés à des actifs et les titres adossés à des créances hypothécaires d’agences. Qualifiant les dépenses liées à l’IA d’« éléphant dans la pièce », M. Narayan a déclaré que Vanguard travaillait directement avec les émetteurs pour négocier les conditions des opérations.

DAN IVASCYN, directeur des investissements chez PIMCO

En l’absence de signes indiquant une stabilisation du conflit au Moyen-Orient, et compte tenu de l’essor des dépenses en IA, M. Ivascyn a déclaré qu’il consacrait du temps à réfléchir aux enjeux macroéconomiques. Pour l’instant, il privilégie les titres adossés à des actifs et les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, mais considère que les obligations d’entreprises sont surévaluées. M. Ivascyn voit toutefois des opportunités dans les bons du Trésor à long terme et considère la décision de la Fed de maîtriser l’inflation comme un « bon signal pour le marché obligataire ».

GREG PETERS, co-directeur des investissements chez PGIM Credit

Le marché actuel favorise une sélection rigoureuse des titres et une gestion disciplinée des risques, explique M. Peters. « Je ne pense pas que ceux qui se contentent de dire “achetez du crédit” seront récompensés. » M. Peters renforce son exposition aux titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, mais précise que les rendements plus élevés des émissions de dette liées à l’IA ne rendent pas encore ces obligations attractives.

JULIAN POTENZA, gestionnaire de portefeuille, Fidelity Investments

Pour faire face à la volatilité récente des marchés, M. Potenza privilégie les actifs à spread élevé et à court terme, et maintient le risque de crédit près de la limite inférieure de la fourchette historique de l’équipe. « Les titres de crédit “ennuyeux” ne sont pas si mauvais à ce stade. » Cela exclut de nombreuses émissions de dette des géants de l’IA qui arrivent sur le marché. « Nous avons généralement été assez sélectifs dans ces opérations. »

PRAMOD ATLURI, gestionnaire de portefeuille, Capital Group

M. Atluri, qui se définit comme un « anticonformiste progressif », trouve de la valeur dans les bons du Trésor à plus longue échéance alors que les taux ont augmenté, et estime que la décision de la Fed de relever ses taux renforcerait sa crédibilité dans la lutte contre l’inflation. Il estime que les meilleures émissions de dette d’entreprise liées à l’IA lui offrent l’opportunité d’acquérir « un risque AA à des prix de niveau BBB ».

ED FITZPATRICK, gérant de portefeuille et responsable de la stratégie sur les taux américains, JP Morgan Asset Management

M. Fitzpatrick estime que « les opportunités ne sont pas aussi abondantes qu’auparavant ». Tout en renforçant l’allocation de son fonds aux titres de crédit « investment grade » et titrisés, il juge les émissions d’obligations d’entreprises liées à l’IA moins intéressantes et attend des rendements encore plus élevés et potentiellement plus attractifs, d’autant plus que les opérations de grande envergure peuvent être « presque comparables aux bons du Trésor » en termes de taille.

RUSSELL BROWNBACK, directeur adjoint des investissements en titres à revenu fixe mondiaux, BlackRock

Selon M. Brownback, la hausse des rendements rend le marché obligataire plus résilient, malgré les fluctuations quotidiennes des cours. « La volatilité est le lièvre, et l’ (t le revenu issu des rendements plus élevés), c’est la tortue », a-t-il déclaré. Il juge attrayants les prêts hypothécaires et les titres de créance titrisés soigneusement sélectionnés, mais examine de près les titres adossés à des actifs « high yield » et « subprime » de moindre qualité à la recherche de signes de tension.

WARREN PIERSON, co-directeur des investissements, Baird Asset Management

L’équipe de M. Pierson adopte une approche prudente en matière d’investissement obligataire, s’efforçant de « multiplier les petits coups sûrs » grâce à une sélection de titres ascendante. Selon M. Pierson, cela implique de rester sous-pondéré sur les bons du Trésor à long terme au profit de titres d’entreprises à échéance plus courte, de prêts hypothécaires non garantis par une agence et d’actifs titrisés notés AAA.