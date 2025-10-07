Comment les modèles moins chers de Tesla se comparent-ils aux autres véhicules électriques ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a dévoilé mardi des versions plus abordables de ses modèles les plus vendus, le SUV Model Y et la berline Model 3, au prix de 39 990 $ et 36 990 $ respectivement, alors que le fabricant de véhicules électriques cherche à inverser la tendance à la baisse des ventes et à la diminution des parts de marché dans un contexte de concurrence accrue.