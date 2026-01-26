Comment les investisseurs achètent-ils de l'or et qu'est-ce qui alimente le marché ?

(Mise à jour avec la dernière étape, ajout de données au paragraphe 2, détails sur les achats de barres et de pièces au paragraphe 13, achats de la banque centrale polonaise au dernier paragraphe)

L'or a atteint un niveau record au-dessus de 5 000 dollars l'once lundi, prolongeant un rallye historique, les investisseurs s'étant rués sur cette valeur refuge dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Le lingot a gagné 64 % de sa valeur en 2025, sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, sous l'effet conjugué de la demande de valeurs refuges, des paris sur la baisse des taux américains, des achats massifs des banques centrales, des tendances à la dédollarisation et de l'afflux de capitaux dans les fonds négociés en bourse. L'or est en hausse de 18 % depuis le début de l'année.

Voici quelques moyens d'investir dans l'or:

LE MARCHÉ AU COMPTANT

Les gros acheteurs et les investisseurs institutionnels achètent généralement de l'or auprès des grandes banques. Les prix sur le marché au comptant sont déterminés par la dynamique de l'offre et de la demande en temps réel.

Londres est la plaque tournante la plus influente du marché au comptant, la London Bullion Market Association fixant des normes pour le commerce de l'or et fournissant un cadre pour le marché de gré à gré afin de faciliter les transactions entre les banques, les négociants et les institutions.

La Chine, l'Inde, le Moyen-Orient et les États-Unis sont d'autres grands centres de négoce de l'or.

MARCHÉ DES CONTRATS À TERME

Les investisseurs peuvent également s'exposer à l'or par l'intermédiaire des marchés à terme, qui permettent d'acheter ou de vendre une marchandise donnée à un prix fixe à une date future donnée.

Le COMEX, qui fait partie du New York Mercantile Exchange, est le plus grand marché à terme de l'or en termes de volume d'échanges.

Le Shanghai Futures Exchange, la principale bourse chinoise de matières premières, propose également des contrats à terme sur l'or. Le Tokyo Commodity Exchange, plus connu sous le nom de TOCOM, est un autre acteur important du marché asiatique de l'or.

PRODUITS NÉGOCIÉS EN BOURSE

Les produits négociés en bourse ou les fonds négociés en bourse émettent des titres garantis par le métal physique, ce qui permet aux gens de s'exposer au prix de l'or sans prendre livraison du métal lui-même. GOL/ETF

Les ETF mondiaux sur l'or ont connu un afflux record en 2025, avec en tête les fonds nord-américains, selon les données du Conseil mondial de l'or (World Gold Council). Les entrées annuelles ont atteint 89 milliards de dollars.

BARRES ET PIÈCES D'OR

Les particuliers peuvent acheter de l'or auprès de négociants qui vendent des lingots et des pièces dans des magasins ou en ligne. Les lingots et les pièces d'or sont deux moyens efficaces d'investir dans l'or physique.

Les investisseurs de la Chine et de l'Inde, grands consommateurs d'or, se sont tournés vers l'achat de barres et de pièces plutôt que de bijoux, en raison de la flambée des prix au comptant. GOL/AS

QUELS SONT LES MOTEURS DU MARCHÉ?

L'INTÉRÊT DES INVESTISSEURS ET LE SENTIMENT DU MARCHÉ

L'intérêt croissant des fonds d'investissement au cours des dernières années a été un facteur majeur des fluctuations du prix de l'or, le sentiment étant déterminé par les tendances du marché, les nouvelles et les événements mondiaux qui alimentent l'achat ou la vente spéculative d'or.

TAUX DE CHANGE

L'or est une couverture populaire contre la volatilité des marchés des changes. Il évolue traditionnellement dans le sens inverse du dollar américain, car la faiblesse de la monnaie américaine rend l'or en dollars moins cher pour les détenteurs d'autres monnaies et vice versa.

POLITIQUE MONÉTAIRE ET TENSIONS POLITIQUES

Le métal précieux est largement considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude.

Les tarifs commerciaux du président américain Donald Trump ont déclenché une guerre commerciale mondiale au cours de l'année écoulée, ébranlant les marchés des devises.

La capture par Trump du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro et les déclarations agressives sur l'acquisition du Groenland ont ajouté à la volatilité depuis le début de l'année 2026.

Les décisions politiques des banques centrales mondiales influencent également la trajectoire de l'or. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or, puisque celui-ci ne rapporte pas d'intérêts.

RÉSERVES D'OR DES BANQUES CENTRALES

Les banques centrales détiennent de l'or dans leurs réserves, et la demande de ce secteur a été forte ces dernières années en raison de l'incertitude macroéconomique et politique.

Le Conseil mondial de l'or a indiqué dans son enquête annuelle de juin que davantage de banques centrales prévoient d'augmenter leurs réserves d'or d'ici un an, malgré les prix élevés.

Les achats nets des banques centrales en novembre ont totalisé 45 tonnes métriques, selon les données du World Gold Council, ce qui porte le chiffre pour les 11 premiers mois de 2025 à 297 tonnes, les banques centrales des marchés émergents ayant continué à acheter de l'or de manière significative.

La Chine a continué à augmenter ses réserves d'or, avec des avoirs totalisant 74,15 millions d'onces troy à la fin du mois de décembre contre 74,12 millions le mois précédent, alors qu'elle prolongeait ses achats pour le 14ème mois consécutif.

La banque centrale polonaise, qui détenait 550 tonnes d'or à la fin de l'année 2025, vise à porter ses réserves à 700 tonnes, a déclaré le gouverneur Adam Glapinski ce mois-ci.