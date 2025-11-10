 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,18
+1,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Comment les fonds spéculatifs se sont comportés en octobre
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des fonds au graphique de l'encadré publié le 7 novembre) par Nell Mackenzie et Anirban Sen

Les fonds spéculatifs, y compris les traders d'actions, ont réalisé une performance de plus de 13 % en 2025 à la fin du mois d'octobre, juste devant la plupart des plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies, selon un rapport de Goldman Sachs et des sources familières avec chacun de ces fonds.

En octobre, les fonds spéculatifs sélectionneurs d'actions ont enregistré un rendement de 1,75 %, inférieur à la hausse de 2,3 % de l'indice S&P 500 .SPX .

Les opérations boursières très populaires, les investissements axés sur les actions des secteurs de la santé et de la technologie, ainsi que la volatilité ont contribué aux rendements positifs, a indiqué Goldman Sachs GS.N dans une note du 3 novembre adressée à ses clients.

Les fonds spéculatifs ont acheté des actions mondiales pour le deuxième mois consécutif, car ils ont continué à être optimistes sur les actions individuelles à long terme, ajoute le rapport.

La technologie a été le secteur le plus performant en octobre, les fonds axés sur les technologies, les médias et les télécommunications (TMT) ayant augmenté de 2,1% au cours du mois, tandis que les fonds axés sur les soins de santé ont affiché des rendements positifs pour le cinquième mois consécutif et ont bondi de 8,4% en octobre. Depuis lors, cependant, les valeurs technologiques ont été mises sous pression et les marchés boursiers à forte composante technologique se dirigeaient vendredi vers leur plus forte chute hebdomadaire en sept mois.

Le mois d'octobre s'est avéré difficile pour les fonds systématiques et les fonds quantiques, en partie à cause de l'exposition aux paris à découvert.

Les fonds macro, y compris ceux qui utilisent des stratégies systématiques, ont globalement généré de meilleurs rendements le mois dernier, selon un cadre de l'une des trois principales sociétés de courtage de Wall Street, qui a requis l'anonymat pour discuter des rendements confidentiels de ses clients.

Les transactions effectuées à plus grande échelle et les paris faits aux États-Unis et en Chine ont entraîné des pertes tant pour les sélectionneurs de titres que pour les fonds systématiques, a indiqué Goldman Sachs. Certains des plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies, dont Citadel, Millennium Management et Balyasny Asset Management, ont également enregistré des gains en octobre , selon des personnes familières avec le sujet.

Devises

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
786,340 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 728,80 Pts CBOE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

  • Un centre électoral à Madrid, le 9 juin 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Face aux menaces d'ingérences russes, l'UE veut muscler ses aides aux médias
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:39 

    Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank